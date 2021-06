Dagli inizi con la danza alla '10' di Antognoni

Pellegrini ko, addio Euro: c'è Castrovilli

Classe 1997 nato a Canosa di Puglia (fino al 2004 in provincia di Bari), Castrovilli nasce col pallone (simpatizzava il Milan per via di Kaká) ma non solo: "Quando ero piccolo mi ero iscritto anche ad una scuola di danza classica, ma è durata meno di un anno", raccontava a Sky Sport. E dopo la scomparsa del nonno, grande tifoso del Bari, si iscrive alla scuola calcio del paese (Minervino) entrando rapidamente nell’orbita della società biancorossa. Come ammesso da Gaetano, "la danza mi aiuta, nei movimenti e nei gesti in campo". Se ne accorge proprio il Bari, dove sfonda nel settore giovanile e debutta 18enne in Serie B, ma anche la Fiorentina dove viene prestato per il Torneo di Viareggio del 2016 e che lo acquista nell’estate 2017 (1,9 milioni di euro). Esaltante in Primavera arrivando a sfiorare lo scudetto di categoria perso in finale con l’Inter, promosso anche nel prestito biennale alla Cremonese in Serie B. Ormai pronto per la prima squadra, Castrovilli la conquista negli ultimi due anni: 72 presenze (con 8 gol e 5 assist), ma non è tutto. Nell’ultima stagione indossa la '10' viola, appartenuta in passato a Giancarlo Antognoni. Proprio la bandiera della Fiorentina ci aveva visto lungo pochi mesi prima: "Ti ho visto crescere, io ho passato tutta la mia carriera in viola e in azzurro e ti auguro di poter ripercorrere quello che ho fatto io con il numero 10 sulle spalle". La maglia è la stessa, il futuro dirà il resto.