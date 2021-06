Olimpico, il piano anti-contagio per Italia-Turchia

In attesa di avere aggiornamenti dall'allenamento degli Azzurri, ripassiamo il piano anti-contagio previsto per l'Olimpico. Sugli spalti almeno un metro tra una persona e l'altra, niente 'cinque' e abbracci, spostamenti all'intervallo limitati all'indispensabile. Slot di 30' per entrare allo stadio nel rispetto del distanziamento. Per tutti i tifosi coprifuoco spostato all'una di notte, per consentire di rientrare a casa senza patemi. I residenti in Italia possono presentare al posto del test negativo una prova di vaccinazione o un certificato di guarigione dal coronavirus non più vecchio di sei mesi. Un problema ci potrebbe essere per gli spettatori che dovessero provenire dalla Turchia, per i quali sono obbligatori dieci giorni di quarantena domiciliare. I controlli riguarderanno non solo l'area dello stadio, ma anche il centro e in particolare le fan zone. Gli ingressi saranno poi regolati attraverso tunnel dotati di termoscanner. Oltre 800 punti d'igienizzazione per le mani saranno sparsi in tutto lo stadio.