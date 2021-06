1/10

LA RICOSTRUZIONE. Al 43' della sfida tra Danimarca e Finlandia di Euro 2020 il nazionale danese e giocatore dell'Inter Christian Eriksen si è accasciato improvvisamente a terra. L'arbitro ha interrotto la partita e l'equipe medica è entrata in campo per rianimare il giocatore, soccorso per primo dal capitano Simon Kjaer, difensore del Milan. Eriksen è stato circondato dai propri compagni e nascosto alla vista del pubblico da un telo bianco da parte dei sanitari che gli hanno praticato un massaggio cardiaco per molti minuti.