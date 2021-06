La partita tra svizzeri e gallesi completerà il quadro del gruppo A, dopo la gara inaugurale tra Italia e Turchia. L’ex allenatore della Lazio Petkovic avverte i suoi: "Dovremo dare il 120% senza avere paura in campo" Condividi:

Dopo la gara inaugurale di venerdì sera tra Italia e Turchia, è tempo di scendere in campo anche per Galles e Svizzera, le altre due squadre che completano il gruppo A di Euro 2020. Il risultato della partita, in programma sabato alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Baku, interesserà da vicino anche gli Azzurri e inizierà a delineare le gerarchie all'interno del girone. Il gruppo di Page vorrà confermarsi dopo aver raggiunto le semifinali nell'Europeo del 2016, mentre per la Svizzera l'obiettivo è quello di arrivare nella fase a eliminazione diretta.

Page: "L'Italia è la favorita del gruppo" approfondimento Bale: "Girone molto complicato, non vedo favoriti" "Domani affronteremo una squadra che gioca un calcio offensivo con esterni che spingono come la Svizzera – ha commentato l’allenatore del Galles Rob Page il giorno prima dell’esordio della sua nazionale. Vogliamo dimostrare ai nostri avversari il rispetto che meritano ma ci stiamo avvicinando alla sfida in buona forma. Abbiamo dimostrato che possiamo giocare con il 3-4-3, avere due centravanti in squadra e giocare con un falso nove. Possiamo giocare anche con una difesa a quattro e mescolare le cose, ho in mente una squadra da qualche settimana. La favorita del gruppo? L’Italia", conclude.

Petkovic: "Il Galles merita rispetto, servirà il 120%" "Dovremo dare il 120% senza avere paura una volta scesi in campo – esordisce Vladimir Petkovic nella conferenza stampa della vigilia. La Svizzera mira sempre più in alto. Il Galles è una squadra che merita sicuramente rispetto, cinque anni fa sono arrivati in semifinale. Ogni partita per noi deve essere un trampolino verso la prossima, perché vogliamo migliorare sempre di più".

Le probabili formazioni Galles (3-4-3): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; Bale, Wilson, James. Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Schar; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Gavranovic, Seferovic.