Cancelo è in isolamento

Finisce ancor prima di iniziare l'Europeo di Joao Cancelo, che, come specificato nel comunicato della Federazione portoghese, sta bene ed è in isolamento. "Il nazionale Under 21 Diogo Dalot si unirà alla delegazione della Nazionale a Budapest per preparare il suo debutto a Euro 2020. Il giocatore del Milan sostituirà João Cancelo, risultato positivo al Covid-19 a seguito di un test antigenico rapido effettuato questo sabato dal FPF Health and Performance Unit. Il risultato del test effettuato dall'USP è stato confermato da un test RT-PCR effettuato sabato su João Cancelo e il cui risultato era noto domenica mattina". Nessun rischio focolaio nella Nazionale di Fernando Santos, dal momento che tutti gli altri tamponi effettuati sono risultati negativi. "In conformità con il protocollo covid-19 definito dalla UEFA prima delle partite di EURO 2020, nella giornata di sabato tutti i giocatori e i membri dell'entourage sono stati sottoposti ai test RT-PCR. I risultati, ad eccezione di João Cancelo, sono stati negativi. Le autorità sanitarie ungheresi sono venute a conoscenza del rispetto delle procedure di protezione, pienamente rispettate secondo il protocollo UEFA, in un gruppo che ha anche un alto tasso di copertura vaccinale e hanno autorizzato la Nazionale a rispettare il piano stipulato per il Campionato Europeo senza alcuni i cambiamenti".