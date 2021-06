Arrivano messaggi di supporto sui social per Christian Eriksen dall'Inter e dai suoi compagni in nerazzurro, dopo il malore in campo del centrocampista della Danimarca durante la gara contro la Finlandia. "Forza Chris!", ha scritto il presidente dell'Inter Steven Zhang su Instagram, pubblicando una foto insieme al giocatore. "Forza Chris, dai Chris!", il messaggio di Lautaro Martinez. "Forza Chris, per favore! Prego per te amico mio", le parole di Hakimi. "Forza fratello, piu' forte di sempre", ha aggiunto Alessandro Bastoni. "Siamo tutti con te", ha scritto invece Milan Skriniar.