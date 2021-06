Europei, il calendario delle partite di oggi

Archiviati i primi due giorni degli Europei, con quattro partite già disputate tra le quali quella d'esordio dell'Italia, che ha battuto per 3-0 la Turchia allo stadio Olimpico. Quest'oggi si viaggia tra Bucarest, Amsterdam e Londra, con ben tre gare in programma. Si inizia alle ore 15, dove la sfida di Wembley tra Inghilterra e Croazia inaugura il gruppo D. Tra le 18 e le 21, invece, spazio al girone C. Apre la sfida tra Austria e Macedonia, in programma alla Arena Nationala di Bucarest. In serata l'Olanda ospiterà l'Ucraina alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.