Euro2020, dove vedere le partite di oggi

Tre le partite in programma questo lunedì, con Scozia e Repubblica Ceca che chiuderanno la prima giornata del gruppo D prima di lasciare spazio alle gare del gruppo E

Archiviati i primi tre gironi di Euro 2020, ora tocca alle squadre del gruppo D e del gruppo E scendere in campo. Le prime due formazioni ad affrontarsi saranno Scozia e Repubblica Ceca, che alle ore 15 completeranno il programma della prima giornata del girone D, inaugurato da Inghilterra e Croazia domenica pomeriggio. Alle 18, invece, la Polonia di Lewandowski affronterà la Slovacchia di Milan Skriniar e Marek Hamsik per la gara di apertura del gruppo E, nel quale la Spagna di Luis Enrique, che scenderà in campo alle 21 contro la Svezia, è la grande favorita.