Inghilterra-Croazia, le probabili formazioni

Sono tre le partite in calendario nella prima domenica di Euro 2020. Tempo di scendere in campo per il girone D, inaugurato dalla sfida tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley. Replay della semifinale nel Mondiale russo , dove la squadra di Gareth Southgate fu eliminata proprio in semifinale dalla Croazia e fu poi sconfitta nella finalina dal Belgio. Henderson e compagni hanno vinto sette partite su otto del proprio girone di qualificazione, segnando 37 gol e subendone appena 6. La Croazia punta a confermarsi come outsider della competizione , nonostante un lieve calo di rendimento nel recente passato. Dopo il ko in finale di Coppa del Mondo con la Francia, la squadra di Dalic ha giocato 28 partite, vincendone appena 12. L'Inghilterra ha vinto l'ultima sfida tra le due nazionali, giocata sempre a Wembley: 2-1 a novembre del 2018 in Nations League.

Modric: "Croazia sottovalutata ma siamo pronti"

leggi anche

Chi dà più giocatori a Euro '20? Chelsea in vetta

Vigilia senza dichiarazioni per l'Inghilterra. La Football Association ha infatti chiesto e ottenuto dall'Uefa ieri pomeriggio in segno di rispetto la possibilità di evitare il tradizionale appuntamento mediatico, in programma proprio nei minuti successivi al malore accusato da Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia. Qualche ora prima per la Croazia aveva parlato Luka Modric. Il capitano della squadra allenata da Zlatko Dalic ha stigmatizzato i commenti provenienti dall'Inghilterra: "Sottovalutare la Croazia è un enorme errore, dovrebbero essere più umili e rispettare maggiormente gli avversari" le parole del centrocampista del Real Madrid. "Ci siamo preparati per sfidare l'Inghilterra e sono sicuro che i dettagli faranno la differenza - assicura Modric - loro avranno il pubblico dalla loro parte e mi aspetto una partita molto dura. Sta a noi dare tutto ciò che possiamo". Concetti anticipati davanti a microfoni e telecamere da Dalic: "Proveremo a imporre il nostro gioco, non ci limiteremo a difendere e cercheremo di segnare. Dovremo stare compatti ed essere aggressivi. Dovremo lavorare di squadra". Squadra arbitrale che parlerà italiano: a dirigere la partita sarà Daniele Orsato, affiancato da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti come assistenti di linea. Al Var ci sarò Massimiliano Irrati.