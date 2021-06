"Ancora non abbiamo fatto niente". È un messaggio chiaro quello lanciato dal portiere dell'Italia, Gigio Donnarumma, dopo la vittoria contro la Turchia. Il 3-0 all'Olimpico è stato solo il primo passo degli Azzurri a Euro 2020 e non bisogna esaltarsi per una singola vittoria: "Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra perché non abbiamo fatto niente - spiega Donnarumma in un'intervista alla Uefa - Abbiamo vinto una partita importante, ma bisogna continuare così contro la Svizzera. La forza di questo gruppo è nella concentrazione per tutto il match, si è visto contro la Turchia. Dobbiamo avere la stessa voglia in tutte le partite".