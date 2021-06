Schmeichel, visita a Eriksen: "Bello vederlo"

Schmeichel: "Forse si poteva aspettare per decidere quando riprendere la partita"

Ancora il portiere danese in conferenza stampa: "Siamo stati messi in una posizione in cui non credo avessimo dovuto essere messi. Avevamo due scelte. Giocare o tornare in campo il giorno dopo alle 12.00. Probabilmente era necessario che ci fosse qualcuno più in alto di noi che dicesse che non era il momento di prendere una decisione, e forse si sarebbe dovuto aspettare il giorno dopo per decidere"