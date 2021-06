In un'intervista al sito dell'Uefa, Andrea Belotti guarda con fiducia all'Europeo: "Dopo aver mancato i Mondiali, l'obiettivo è cercare di vincerlo. Ci crediamo, abbiamo voglia di riscatto, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Mancini ha dato serenità, entusiasmo e idee di gioco". E su Immobile aggiunge: "Siamo molto amici, la nostra è una sana rivalità".

Fiducia, senso di appartenenza, forza del gruppo. Nelle parole di Andrea Belotti in un’intervista al sito dell’Uefa emerge lo spirito di squadra che sta caratterizzando la Nazionale di Roberto Mancini. Un Europeo partito alla grande, vincendo e convincendo, dove tutti si sentono coinvolti. Titolari e non. Il "Gallo" per ora ha davanti Ciro Immobile, ma la naturale rivalità per un posto da titolare non intacca il rapporto con il collega di reparto: "Siamo molto amici, da quando abbiano giocato insieme a Torino, e quando è arrivata la prima convocazione mi è stato di grande aiuto. Ciro è un grandissimo attaccante, l'anno scorso ha vinto la Scarpa d'Oro e poi come persona è simpatica, ci troviamo bene perché siamo affini. La nostra è una competizione sana, ognuno cerca di dare consigli all'altro, anche perché non vince il singolo, ma tutto il gruppo e la forza di questa Italia è il gruppo".

Il gruppo, guidato sapientemente da Roberto Mancini, come conferma il capitano del Torino: "E’ stato bravissimo perché ha dato serenità e fiducia a tutti i giocatori. Ha ridato entusiasmo, ha rifatto sentire l'importanza di ogni giocatore dentro al gruppo. Poi, essendo anche un grande allenatore, ci ha dato delle idee di gioco, ci ha messi in campo in un determinato modo in cui ognuno può esaltare le proprie caratteristiche".