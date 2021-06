La rifinitura alle 11

Alle 10.40 il pullman della Nazionale lascerà l'albergo per dirigersi all'Acquacetosa. Alle 11.00 la rifinitura: sarà il momento in cui si capirà se Mancini ha sciolto il dubbio in difesa tra Toloi, al momento favorito, e Di Lorenzo. Dopo la rifinitura rientro in albergo. La partenza per lo stadio Olimpico alle 19.15