L'esterno del Sassuolo ha smaltito la contusione e si è allenato in gruppo, così come il centrocampista del Psg. Ancora differenziato invece per Florenzi alle prese con un fastidio muscolare al polpaccio

Marco Verratti e Domenico Berardi in gruppo, Alessandro Florenzi invece ancora a parte. Sono queste le notizie principali che arrivano da Coverciano, dove la Nazionale di Roberto Mancini sta preparando la sfida contro la Svizzera – mercoledì ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 –, la seconda per gli azzurri dopo l’esordio vincente contro la Turchia. Sia Verratti che Berardi hanno svolto l’intera seduta con il resto dei compagni in gruppo, con l’attaccante del Sassuolo che ha dunque smaltito la contusione rimediata nel finale di gara contro la Turchia.