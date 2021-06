"Ci siamo preparati molto bene nelle ultime due settimane e abbiamo fatto alcuni passi nella giusta direzione. C'è una buona atmosfera nella nostra squadra, ma c'è anche molta ambizione e gusto per l'azione. Siamo ben preparati e non vediamo l'ora di iniziare". Così Joachim Loew, ct della Germania, in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio nell'Europeo contro la Francia, a Monaco di Baviera. "Si sente una tensione positiva, una grande attesa - aggiunge -. Finalmente si comincia. Dentro sono molto calmo e sereno. Lo spirito di squadra è ottimo. Tutti sono molto, molto affamati di successo e questo mi rende fiducioso".

Deschamps: "La grande qualità tecnica potrà fare la differenza"

Una supersfida che "sa" di finale, nel Girone di ferro tra le favorite per la vittoria finale di Euro 2020. Francia-Germania è anche un 'classico' del calcio continentale. E' ovviamente grande l'attesa per lo scontro tra le nazionali vincitrici delle due ultime edizioni dei Mondiali, che condividono il girone con i campioni d'Europa in carica del Portogallo. La freschezza e la velocità di Mbappè, unita a qualche screzio con Giroud, la potenza di Pogba da una parte e la storica compattezza della Mannschaft, che pure in una fase di transizione va sempre o quasi in fondo a tutte le competizioni. Ne è convinto il ct transalpino, Didier Deschamps, secondo il quale "in partite come quelle di domani sera la tecnica conta molto, e spesso fa la differenza, ma sarà anche una sfida in cui la parte atletica ha un ruolo importante. I tedeschi sono preparati per questo tipo di battaglie. Penso ci sarà un impegno totale da parte di entrambe le squadre". Rispetto al passato, i tedeschi possono contare su un attacco molto mobile, con Gnabry, Werner o Sanè. Ma Deschamp ammonisce: "Chiedete a Joachim Loew quale sarà il piano per bloccare il nostro".