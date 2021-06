L'arbitro russo Karasev per Italia-Svizzera

Dopo l'esordio vincente contro la Turchia, l'Italia si appresta ad affrontare la Svizzera nella seconda giornata del girone A di Euro 2020. Mercoledì 16 giugno alle ore 21 si gioca allo stadio Olimpico di Roma, per la Nazionale di Mancini una prima grande occasione per chiudere il discorso qualificazione. Ad arbitrare l'incontro ci sarà il russo Sergei Karasev. Due precedenti con squadre italiane in questa stagione, entrambi in Europa League: ha diretto Granada-Napoli (2-0 per gli spagnoli) e Ajax-Roma (1-2 per i giallorossi). Nell'era Mancini ha già arbitrato l'Italia nel 2019, in occasione della sfida di qualificazione agli Europei contro la Grecia: finì 2-0 per gli azzurri con reti di Jorginho e Bernardeschi. Nel 2015 diresse Italia-Bulgaria, gara di qualificazione a Euro 2016: 1-0 per gli azzurri di Conte con gol di Daniele De Rossi. Nel 2016, infine, ha diretto la gara di qualificazione ai Mondiali del 2018 che la Nazionale allenata da Ventura affrontò contro Israele: 1-3 con reti di Pellé, Candreva e Immobile.