Jorginho, maglia donata al Museo di Coverciano

L’Italia sognava un grande ritorno in una fase finale di una competizione importante. L’attesa era tanta per il match contro la Turchia di venerdì 11 giugno. Non si trattava di una semplice partita: costituiva la prova generale di quel ritorno alla normalità che tutti gli appassionati di calcio sognavano dall’inizio della pandemia. La festa è stata resa ancora più bella dal risultato positivo della nostra Nazionale: la squadra di Roberto Mancini ha battuto 3-0 la Turchia, con una prova convincente, di vero cuore, condita da un gioco a tratti spettacolare. Un grande debutto per l’Italia agli Europei 2020, il modo migliora per iniziare un percorso che speriamo possa portarci alla finale di Wembley.