Polonia-Slovacchia, le probabili e dove vedere

Polonia-Slovacchia aprirà alle ore 18 il Gruppo E, in una sfida che vedrà protagonisti tanti giocatori che militano nella nostra Serie A. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

Si legge Polonia-Slovacchia, ma nella sfida delle ore 18 a San Pietroburgo si affronta tantissima Serie A. A partire dalle panchine, con Paulo Sousa alla guida della nazionale polacca dopo aver allenato nella sua carriera anche la Fiorentina e avere un passato importante da calciatore tra Juventus, Parma e Inter. Ma sarà anche l'occasione di vedere di fronte difensori importanti del nostro campionato come Bereszynski, Glik e Skriniar, opposti a giocatori offensivi come Zielinski, Haraslin e Kucka. E come dimenticare Marek Hamsik, che non gioca più in Serie A ma che rimane il giocatore con più presenze nella storia del Napoli.

Paulo Sousa: "Non sarà facile, non possiamo commettere errori" A mettere in guardia la sua Polonia da eventuali sorprese è stato lo stesso commissario tecnico Paulo Sousa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: "Non sarà facile. Sarà una partita molto dinamica e mentale, non possiamo commettere errori e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo trovare gli spazi tra le linee della Slovacchia, una squadra molto ben organizzata e che difende con un blocco medio-basso. Loro sono molto forti nelle transizioni, diretti, non sprecano troppa energia in fase di costruzione e sono anche forti sui calci piazzati".

Tarkovic: "Siamo outsider, ma vogliamo iniziare bene" La risposta arriva dal commissario tecnico Stefan Tarkovic, che riconosce il valore della Polonia, ma rivendica anche le qualità della nazionale slovacca: "Abbiamo lavorato molto per arrivare fin qui e non vediamo l'ora di iniziare. Per noi è una grande sfida. La Polonia e in alto nel ranking FIFA e noi siamo outsider, ma credo che le squadre siano di livello simile. Un buon inizio è sicuramente importante, ma nel 2016 in Francia abbiamo perso la prima partita contro il Galles e siamo comunque riusciti a qualificarci".

Le probabili formazioni POLONIA (3-4-2-1) probabile formazione: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz; Klich, Zielinski; Lewandowski. Ct. Paulo Sousa SLOVACCHIA (4-2-3-1) probabile formazione: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct. Tarkovic