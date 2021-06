In occasione della semifinale e della finale degli Europei, saranno ammessi almeno 40mila tifosi a Wembley. La decisione fa parte del programma del Governo britannico per consentire agli spettatori di avvicinarsi alla piena capacità degli impianti. Anche per Wimbledon, al via il 29 giugno, dopo l'iniziale 50% di presenza del pubblico si arriverà al 100% per le finali

Importante novità per lo sport in Gran Bretagna. Come annunciato dal Governo inglese, in merito al "Events Research Programme", le semifinali (6 e 7 luglio) e la finale degli Europei di calcio (11 luglio) in programma a Wembley si disputeranno con almeno 40mila tifosi. Lo ha comunicato Oliver Dowden, Segretario alla Cultura, che ha anticipato come gli ultimi tre incontri del torneo si svolgeranno con una maggiore capacità dello stadio destinata al pubblico. L’obiettivo, come spiegato, è quello di tornare alla piena capienza degli impianti nel Paese. I tifosi ammessi all’evento dovranno mostrare il proprio test negativo al Covid oppure dotarsi della certificazione del vaccino. Anche in occasione dell’ottavo di finale in programma a Wembley (il 29 giugno), la capacità dello stadio sarà prevista per il 50%. Da ricordare come le attuali limitazioni consentano l’ingresso a 22.500 spettatori (18.497 quelli presenti domenica per Inghilterra-Croazia), ma con l’ultima novità si tornerà ad una situazione inedita negli ultimi 15 mesi nel Regno Unito.