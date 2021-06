Nuovo look per Granit Xhaka: il centrocampista svizzero (obiettivo di mercato della Roma) si è colorato i capelli biondo platino alla vigilia della sfida contro l'Italia. In una videochiamata, Xhaka ha svelato la sua nuova capigliatura alla moglie, che non ha nascosto tutta la sopresa per un cambio decisamente radicale

