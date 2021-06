Italia-Svizzera, la vigilia in diretta da Roma

Gli Azzurri tornano a Roma per la seconda partita degli Europei. Alle 16.45 il live streaming della conferenza stampa di Mancini e Bonucci, che nel frattempo hanno già parlato al mattino ai microfoni di Sky Sport. L'allenamento alle 19: ballottaggio Toloi-Di Lorenzo in difesa. Potete seguire tutta la giornata in diretta su Sky Sport 24 oppure attraverso il nostro liveblog

