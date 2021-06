Un tifoso davvero "speciale" che darà alla squadra una carica ancora maggiore. La Danimarca che giovedì alle 18 – in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) – affronterà il Belgio nella seconda gara di Euro 2020, potrà contare sul supporto di Christian Eriksen. "E' davvero una situazione pazzesca. L'ospedale è proprio dietro lo stadio, dalla finestra Christian vede il Parken, e probabilmente potrà sentire il pubblico. Penso che ci guarderà", ha affermato in conferenza stampa il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand. Squadra pronta dunque a tornare in campo, nonostante lo shock relativo al malore avuto dal centrocampista dell’Inter nella gara d’esordio (persa per 1-o contro la Finlandia): "Come ha reagito la squadra? I giocatori che hanno avuto bisogno di vedere la propria famiglia hanno potuto farlo. Chi lo ha fatto non so dirvelo, io ho potuto vedere mia moglie e i miei figli molto rapidamente, ma è stato molto importante per me. Gli psicologi? Sono con noi dalla prima serata, sia a livello di gruppo che individuale. Penso che sia stato molto importante e che ci abbia aiutato tantissimo", ha proseguito il Ct della Danimarca Hjulmand.