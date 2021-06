38 anni e non sentirli, nemmeno un po’. Goran Pandev lo ha dimostrato anche agli Europei, oltre che nel campionato di Serie A, segnando il gol della Macedonia nella sconfitta con l’Austria. Per questo è difficile immaginare il suo addio al calcio, annunciato per la fine del torneo. "Non lo so se cambierò idea. Sono felice di aver segnato, anche se dispiace il risultato. Per noi era importante giocare gli Europei, è una grande esperienza e un'emozione incredibile per me, i miei compagni e il nostro Paese. Abbiamo dato il massimo, l'Austria si è dimostrata più forte e ha vinto meritatamente. Speriamo di poter fare risultato nelle prossime partite e fare ulteriormente la storia. Ora sono concentrato sul torneo, il mio pensiero è quello di smettere poi vedremo se farò un altro anno" ha spiegato Pandev nell’intervista concessa a Sky Sport. L’attenzione si è quindi spostata sull’impresa senza precedenti di aver portato la Macedonia per la prima volta agli Europei: "Abbiamo fatto la storia della nostra nazionale, siamo i primi ad essere arrivati in una grande competizione. Vogliamo fare bene, è importante fare bella figura. La squadra è giovane e non ha molta esperienza in questo tipo di partite. Sentire l'inno macedone prima della partita di un Europeo è stato davvero emozionante".