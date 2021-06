A poche ore dalla partita contro il Belgio, il capitano della Danimarca Simon Kjaer ha rilasciato una dichiarazione sui profili social della nazionale, tornando sui giorni difficili vissuti dopo l'arresto cardiaco di Christian Eriksen: "Sono stati giorni speciali per tutti noi, in cui il calcio non è stata la cosa più importante. Uno choc che sarà una parte di me, di tutti noi, per sempre! L'unica cosa davvero importante e che conta veramente è che Christian stia bene! Sono orgoglioso di come ci siamo comportati come squadra e come siamo stati uniti in questi difficili momenti. Sono colpito e molto grato per il supporto ricevuto. Oggi entreremo in campo contro il Belgio con Christian nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Questo ci darà pace alla nostra mente e ci consentirà di concentrarci sulla partita. Giocheremo per Christian e come sempre per tutta la Danimarca: questa è la più grande motivazione per tutti noi. Come sempre, daremo il meglio di noi stessi per la Danimarca"