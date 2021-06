Inconsueto riscaldamento pre-partita per la Macedonia del Nord, a Bucarest, in occasione della sfida contro l'Ucraina valida per la seconda giornata del girone C di Euro2020. Il ct Angelovski ha pensato di stemperare la tensione dei propri giocatori sottoponendoli a una sorta di gincana in stile "Giochi senza frontiere"

UCRAINA-N. MACEDONIA 2-1: HIGHLIGHTS