Europei, il calendario delle partite di oggi

Torna in campo il "girone di ferro", con la Francia che potrà archiviare il discorso qualificazione già alle ore 15 contro l'Ungheria. Chi non può più sbagliare è la Germania, che alle 18 affronta il Portogallo nel big match di questo sabato europeo. Chiuderà alle ore 21 Spagna-Polonia, entrambe reduci da un passo falso nella prima giornata e chiamate a un pronto riscatto

Sabato tutto da vivere agli Europei, con il "girone di ferro" (il Gruppo F) che torna a essere protagonista. Alle ore 15 aprirà la Francia, che dopo la convincente vittoria nel primo turno contro la Germania, avrà la possibilità di archiviare il discorso qualificazione con una giornata d'anticipo contro l'Ungheria. Chi invece non può più sbagliare, per evitare di abbandonare anzitempo la competizione è proprio la Germania: la nazionale guidata da Low affronterà alle ore 18 il Portogallo, nel big match del sabato europeo. Si chiuderà alle ore 21 con le due favorite del Girone E, entrambe però reduci da un passo falso nel primo turno. Serve una vittoria sia a Spagna che a Polonia per non correre rischi in vista degli ottavi.