Portogallo-Germania, le probabili formazioni

Chi ha vinto non senza difficoltà la partita di esordio, chi invece è andato ko di misura contro la Francia in una sfida tra stelle. Portogallo-Germania , partita valida per la seconda giornata del gruppo F di Euro 2020 . Per la nazionale tedesca la vittoria è l'unico modo per rincorrere una delle prime due posizioni in classifica: di fronte ci saranno però i Campioni d'Europa uscenti. Si gioca alle 18 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera .

Ci sono tre assenti certi: il Portogallo, come annunciato da Fernando Santos, dovrà fare a meno del terzino sinistro dello Sporting Lisbona Nuno Mendes. Probabile che si riparta dal 4-2-3-1 visto contro l'Ungheria, con la diga formata da Danilo e William Carvalho davanti alla difesa e Joao Felix in panchina. Bernardo Silva , Bruno Fernandes e Diogo Jota sono i favoriti per supportare Cristiano Ronaldo . La Germania dovrà rinunciare agli infortunati Hofmann e Klostermann. Loew dovrebbe proporre il 3-4-2-1 testato contro la Francia , con Kimmich e Gosens in fascia. Chiedono spazio in avanti Werner e Sané ma Havertz e Gnabry restano favoriti per un posto da titolare

Ct Portogallo: "Nessun timore ma non siamo favoriti"

approfondimento

"La Germania è molto forte ma troverà di fronte una grande squadra. Non temo la nazionale tedesca ma non siamo favoriti". Parola del ct portoghese Fernando Santos. Che ai suoi chiede di "migliorare quello che abbiamo fatto contro l'Ungheria - ammette - per noi è fondamentale il possesso palla. In caso contrario, le cose si complicano. Il Portogallo è orgoglioso di questa squadra che non è solo Cristiano Ronaldo. Loro sono una squadra fantastica individualmente e collettivamente. Una squadra prepotente a cui piace avere la palla, come un rullo compressore. Al momento però penso che non ci sia nessuna squadra in Europa o nel mondo che pensa che sarà facile battere il Portogallo".

Ct Germania: "Sappiamo gestire la pressione"

Alla vigilia della sfida contro Cristiano Ronaldo e compagni, il ct tedesco Joachim Loew spiega in cosa deve migliorare la sua Germania: "Dobbiamo avere più potere offensivo - le sue parole - tutti sanno che dobbiamo fare le cose al meglio. Servono maggior dinamismo e precisione in fase offensiva, siamo determinati. Il Portogallo non e' solo Cristiano Ronaldo". Il ko con la Francia all'esordio ha inciso sul cammino della nazionale tedesca ma il ct non è preoccupato per questo: "La pressione è invariata, non ci travolgerà - spiega- importanti sono i risultati. Tutti possono gestire la pressione, lo so da 15 anni. L'ambizione e la determinazione della squadra rimangono esemplari: ecco perchè sappiamo di potere ribaltare il discorso qualificazione. Se saremo più incisivi in avanti, potremo battere il Portogallo".