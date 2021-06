Cristiano Ronaldo potrebbe staccare Michel Platini in testa alla classifica dei marcatori 'all time' agli Europei. Entrambi sono in vetta a quota 9 gol davanti ad Alan Shearer (Inghilterra) a quota 7. Potrebbe migliorare il suo primato anche Antoine Griezmann che segue a quota 6 gol, tutti realizzati nell'ultima edizione di questo torneo