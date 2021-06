Euro 2020, il programma delle partite di oggi

Inizia la terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro 2020. In campo, alle ore 18.00, il gruppo A con Italia-Galles allo stadio Olimpico di Roma e Svizzera-Turchia all'Olimpico di Baku, in Azerbaijan

La fase a gironi degli Europei entra nel vivo con la terza giornata. Il primo girone a scendere in campo, con partite in contemporanea alle ore 18.00, è il gruppo A, quello che vede coinvolta l'Italia, già qualificata agli ottavi di finale. Gli azzurri affronteranno il Galles all'Olimpico di Roma: in palio la prima posizione nel raggruppamento. I gallesi, però, hanno bisogno di almeno un punto per essere certi del passaggio al turno successivo. Deve vincere e sperare, invece, la Svizzera che a Baku affronta la Turchia, ultima in classifica con zero punti.