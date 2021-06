C'è grande soddisfazione nelle parole di Roberto Mancini al termine del match vinto contro il galles che consente alla Nazionale di conquistare il primo posto nel gruppo A e di compiere un percorso netto nelle partite del girone a Euro 2020: " Meglio di così non si poteva . Avremmo potuto fare un gol in più ma loro si sono difesi tutta la partita. Non era semplice, sono stati bravissimi - dice - Quando dico che cambiando anche uno o due giocatori non cambia niente è perchè tutti sanno quello che devono fare e il prodotto non cambia".

Tra le note positive c'è stato sicuramente il rientro di Verratti che ha servito l'assist decisivo a Pessina: "Ha dimostrato oggi che sono tutti titolari - dice ancora Mancini - Era una partita che volevamo vincere, tutti i giocatori hanno fatto quello che dovevano fare. Titolari non ne esistono, ci sono gli undici che vanno in campo ". Il record di Pozzo (30 partite senza sconfitte)? " Fa piacere aver eguagliato un mito come Pozzo. Lui però ha trofei più importanti rispetto alle trenta partite , meglio lasciar perdere - prosegue - Sono felice perché chi ha giocato ha fatto bene, non era semplice visto che faceva caldissimo".

"Scegliere sarà difficile, ma contare su tutti è importante"

Venticinque giocatori su ventisei impiegati e tutti hanno risposto in maniera adeguata, ma per gli ottavi bisognerà scegliere: "Per me era un problema anche prima, ora sarà ancora più difficile - conclude - Ci sono giocatori che hanno recuperato bene, sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno per quanto fatto fino ad ora ma poter contare su tutti è importante. Tutte le nazionali che arrivano agli ottavi sono in lizza per vincere. Chiesa a destra? Le volte che ha giocato con noi è sempre stato lì e si è espresso al massimo. Tendo a cambiare a volte per mettere gli avversari in difficoltà".

"Ora a Londra, per tornarci poi in finale..."

La Nazionale lascia Roma e si trasferisce a Londra: "Salutiamo Roma e la ringraziamo per quello che ha fatto. Dedichiamo questa vittoria ai ragazzini che hanno sofferto in questo momento. A Wembley andiamo in uno stadio fantastico, da adesso inizierà un altro torneo. Bisognerà giocare bene fino in fondo e speriamo di tornarci, a Londra...".