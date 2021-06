L’Europeo ha riacceso una passione Azzurra incontenibile. Lo ha notato anche Khaby Lame, star globale su TikTok (74 milioni di follower, che ne fanno il terzo profilo più seguito al mondo). Il ragazzo di cui tutti parlano e che riesce sempre a strapparci un sorriso in ogni momento della giornata, ci accompagnerà da oggi su Sky Sport. Nel video mette a confronto il momento dell’inno nazionale: come lo cantiamo noi e come lo cantano gli altri. La differenza è palese, o no? Giudicate voi...

