L'INNO UNGHERESE DOPO IL PAREGGIO CON LA FRANCIA - Menzione speciale per gli ungheresi, che hanno dato vita a un momento emozionante dopo il clamoroso pari contro i campioni del mondo in carica. A fine match, alla Puskas Arena (stadio con capienza al cento per cento) tifosi e giocatori hanno improvvisato l'inno.

UNGHERIA-FRANCIA 1-1: GOL E HIGHLIGHTS