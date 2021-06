Verratti: "Grazie a Mancini che mi ha aspettato"

Il centrocampista dopo l'esordio agli Europei: "Nei primi cinque giorni dopo l'infortunio ho pensato di non farcela, vivendo gli stessi incubi del 2016. Sono orgoglioso di rappresentare l'Italia e darò la vita giocando un minuto o cento" HIGHLIGHTS - PAGELLE - L'AVVERSARIA AGLI OTTAVI Condividi:

Primo tra tutti i giocatori di Italia-Galles per tocchi, passaggi riusciti, occasioni create e contrasti. Marco Verratti non poteva immaginare un esordio migliore agli Europei con la maglia dell'Italia. Una prima volta inseguita negli anni dopo che nel 2016 non riuscì a giocare la rassegna continentale per un infortunio. Quei problemi fisici che hanno messo a rischio anche la presenza in questa edizione, per fortuna messi alle spalle. "Nei primi cinque giorni ho pensato di non farcela - spiega Verratti - Mi sono fatto male in un modo strano. Non avevo nulla da perdere, ho cercato di lavorare due o tre volte al giorno per esserci. Ho rivissuto gli stessi incubi del 2016, stare fuori dagli Europei è dura. Adesso, però, sono felice di essere tornato. Devo ringraziare il Psg e Mancini che mi ha atteso".

"Orgoglioso di rappresentare l'Italia" leggi anche Italia-Galles, le pagelle di Stefano De Grandis Una gioia per l'esordio che Verratti unisce all'orgoglio di rappresentare l'Italia: "In Nazionale starei pure in panchina, noi ventisei convocati dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare un Paese e milioni di persone - prosegue il centrocampista - Siamo tutti uguali, il ct fa le sue scelte e chi gioca da il massimo. Mancini deve essere sereno perché non sarà mai un problema stare in panchina o in tribuna. Darò sempre la vita, giocando un minuto o cento. Rappresentiamo l'Italia, non possiamo essere egoisti".