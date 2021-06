Sandro Piccinini commenta la vittoria sul Galles e quello che aspetta gli Azzurri: "Con Mancini clima positivo e gioco consolidato; così è più semplice cambiare. Ma ora arriva il momento delle scelte difficili. Da ora in poi bisogna puntare sull’esperienza internazionale e sul maggior tasso di qualità possibile. Ecco perché è imprescindibile un come Verratti, per le sue caratteristiche e la sua leadership".

HIGHLIGHTS - PAGELLE - L'AVVERSARIA AGLI OTTAVI