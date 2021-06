Finlandia-Belgio, probabili e dove vedere in tv

Il Belgio è già sicuro di un posto agli ottavi di finale, ma deve difendere il primo posto nel girone contro la Finlandia. Martinez non farà turnover, mentre Kanerva affronterà quella che a suo dire sarà "La partita più importante della storia della Finlandia". Fischio d'inizio alle ore 21, in diretta su Sky Sport 253

Roberto Martinez non avrà a disposizione Thorgan Hazard a causa di un problema al ginocchio rimediato nella sfida contro la Danimarca. Al suo posto spazio al fratello Eden, alla prima da titolare nella rassegna continentale. A centrocampo si rivede De Bruyne che comporrà la coppia centrale con Witsel. Nella Finlandia, invece, il ct Kanerva potrebbe apportare diverse modifiche all'undici visto contro la Russia: pronti Sparv e Kauko a centrocampo e Lod in attacco.

La qualificazione alla fase a eliminazione diretta alla prima partecipazione agli Europei è il sogno del ct Finlandese Markku Kanerva: "È la partita più importante della nostra storia - ha spiegato in conferenza stampa - Un grande sogno può diventare realtà, è tutto nelle nostre mani. Il mio staff mi terrà informato del risultato di Russia-Danimarca, ma spero di non dover guardare al risultato degli altri" .

Ct Belgio: "Non farò turnover"

Già sicuro del passaggio agli ottavi di finale, Roberto Martinez non vuole però concedere riposo ai suoi big, che a suo modo di vedere hanno bisogno di aumentare il proprio minutaggio: "Tutti in questa squadra meritano di avere minuti durante questo torneo. Ma non è il momento di sostituire il nostro portiere. Domani giocherà Courtois. Non annuncio mai la mia squadra prima della partita, ma con Witsel, De Bruyne e Hazard è diverso. Inizieranno perché devono prendere ritmo nel torneo".