Ultimi 90 minuti per stabilire le 16 qualificate agli ottavi di finale a Euro 2020. Se tre Nazionali hanno già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, tra le quali l’Italia, la terza e ultima giornata dei gironi permetterà d’iscrivere tutte le pretendenti verso la finalissima a Wembley del prossimo 11 luglio. Ma qual è la situazione di tutti i gironi? Facciamo ordine con il punto per ogni raggruppamento: ecco tutte le classifiche, le partite in programma e le possibili combinazioni di ogni squadra per superare il turno e restare in corsa.