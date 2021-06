Vent'anni e 122 presenze dopo Goran Pandev ha detto addio alla nazionale macedone. Per l'attaccante non poteva esserci palcoscenico migliore della fase finale degli Europei, giocati per la prima volta nella storia dalla Macedonia del Nord. E poco importa la sconfitta per 3-0 contro l'Olanda perché per Pandev è stata una festa, iniziata già allo scambio dei gagliardetti quando il capitano olandese Wijnaldum lo ha omaggiato di una maglia con il suo nome e il numero 122, quante le presenze di Pandev in nazionale. Poi, al 68° minuto, l'addio: fuori Pandev, dentro Kostadinov. L'uscita dal campo è stata accompagnata dalla standing ovation della Johan Cruijff Arena di Amsterdam e dalla guardia d'onore dei compagni di squadra. La chiusura del cerchio vent'anni dopo quel 6 giugno 2001, giorno dell'esordio con la Nazionale nel match contro la Turchia.