Foda sfida l’Italia: "Prima o poi perderà"

L’Austria non vuole smettere di stupire. Dopo aver raggiunto per la prima volta nella propria storia gli ottavi di finale degli Europei, la squadra di Franco Foda si prepara ad affrontare l’Italia a Wembley con la voglia di tentare l’impresa. "Potrebbe sembrare una sfida impossibile per noi, perché gli Azzurri non perdono da una vita, ma prima o poi succederà. In ogni caso siamo comunque contentissimi di essere arrivati fin qui" ha detto il ct austriaco nell’intervista rilasciata al Kleine Zeitung. Foda è consapevole che aver superato la fase a gironi resta un gran traguardo: "Abbiamo realizzato qualcosa di straordinario, abbiamo fatto la storia. I nostri sostenitori sono stati favolosi, hanno urlato il mio nome. Sono momenti che vanno goduti".