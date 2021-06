"Sicuramente c'è tanta delusione ma la vita continua ". Kamil Glik prova a voltare pagina dopo il ko della sua Polonia contro la Svezia a San Pietroburgo. Il centro finale di Claesson per il 3-2 è stato utile per definire la classifica, con gli scandinavi primi e i polacchi fuori da Euro 2020. " Non siamo riusciti a segnare quel gol in più degli avversari che ci avrebbe permesso di andare avanti - è l'analisi del difensore del Benevento - mi spiace tantissimo essere eliminato così, anche perché i gol che abbiamo incassato erano tutti evitabili . Non abbiamo avuto molta fortuna in questo torneo".

"Ko contro la Slovacchia è stato determinante"

Glik spiega anche l'atteggiamento della Polonia, che si è scoperta alla ricerca del gol della vittoria una volta raggiunta la parità grazie alla doppietta di Lewandowski: "Per superare il turno dovevamo per forza vincere quindi sul 2-2 abbiamo provato ad attaccare con tutta la squadra. Pareggiare o perdere, per noi sarebbe cambiato poco". Polonia che chiude Euro 2020 con un solo punto: "Ci sono mancate tante cose - ammette Glik - non siamo riusciti a vincere la prima partita contro la Slovacchia, in cui eravamo favoriti, e quando in un torneo del genere non cominci con il piede giusto vai sempre in affanno".