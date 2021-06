La doppietta del centravanti del Bayern Monaco non basta alla Polonia per evitare ko contro la Svezia ed eliminazione da Euro 2020: "Record personale di gol nella competizione? Non mi interessa, contava passare il turno e non l'abbiamo fatto. Eravamo convinti di poter battere la Svezia ma non abbiamo fatto abbastanza, loro hanno segnato sulle tre occasioni create"

Non aveva mai segnato tre gol in un Europeo ma i numeri non bastano per regalare un sorriso a Robert Lewandowski. "I gol non mi confortano perché non siamo riusciti a superare il turno" spiega il centravanti della Polonia dopo il ko per 3-2 contro la Svezia, determinante per fermare il cammino della nazionale allenata da Paulo Sousa in Euro 2020. "Anche io ci ho messo del mio con i due colpi di testa sulla traversa oggi e poco importa che questo sia il mio miglior Europeo - racconta l'attaccante del Bayern Monaco, 54 gol in 48 partite stagionali tra club e nazionale - meritavamo di più e per quello che abbiamo dato in campo abbiamo ottenuto pochissimo".