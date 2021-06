Bonucci: "Inginocchiarsi? Decideremo insieme"

"Inginocchiarsi per il Black Lives Matter? Abbiamo una riunione quando rientriamo in hotel e decideremo tutti insieme come squadra cosa fare domani”. Esordisce così in conferenza stampa Leonardo Bonucci quando manca sempre meno al fischio d’inizio (in programma sabato alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251) degli ottavi di finale di Euro 2020 tra Italia-Austria. "È una vigilia come tutte le altre, giocheremo una partita molto importante contro una squadra difficile da affrontare. C'è un bel clima dentro lo spogliatoio tra di noi e questa è la cosa più importante", le parole del difensore azzurro. "Non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno. La strada intrapresa con Mancini è quella giusta, ma se abbassiamo l'attenzione, il sacrificio, la voglia di giocare senza e con la palla diventiamo una squadra normale. L'elemento fondamentale è il gruppo: l'uno più uno che non fa una somma ma un uno più grande", ha affermato Bonucci.