"Wembley è uno stadio fantastico , tra i più belli al mondo. Giocare qui deve essere un piacere, ci sono giocatori che in una vita non ci giocano mai. Dobbiamo giocare bene, perché lo stadio lo merita . E sono certo che chiunque scenderà in campo domani giocherà bene". Parla così Roberto Mancini alla vigilia si Italia-Austria, ottavo di finale di Euro2020 in programma sabato sera alle 21 (Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251): "I ragazzi sanno che sarà un’esperienza bellissima per loro, quando giochi a calcio, vuoi giocare in stadi così. Credo serva felicità, serve rispetto per un tempio così . Se sarà possibile, ma dipenderà da noi, vogliamo tornarci. Servirà vincere due partite ancora", ha proseguito Mancini. " Da ct mi sono divertito molto, voglio continuare a divertirmi grazie a questi ragazzi . Ho ancora un paio di dubbi, ma chiunque andrà in campo farà la sua partita come abbiamo dimostrato contro il Galles", il pensiero del Ct azzurro.

"Dobbiamo divertirci e fare il nostro gioco"

"L'Austria è un’ottima squadra. È una gara dove non devi sbagliare nulla, è la bellezza di questi tornei, non possiamo permetterci di sbagliare. Quanto fatto in questi 3 anni è e resta importante, nel calcio a volte si può perdere e vincere, ma dobbiamo avere un atteggiamento positivo per domani, dovremo divertirci e fare il nostro gioco", ha proseguito Mancini. Che sul tema relativo all’inginocchiarsi prima della partita ha risposto così: "Io sono qui per giocare la partita, per me la cosa più importante è la libertà, sempre". Chiusura sul gruppo azzurro e le scelte di formazione: "Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna timori per la risalita dei contagi Covid a Londra? Noi abbiamo la doppia dose di vaccino, siamo tranquilli", ha affermato Mancini.