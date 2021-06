C'è grande attesa per il Ct dell'Austria, Franco Foda, alla vigilia della sfida tra la sua nazionale e l'Italia di Mancini: "E’ un momento speciale perché l’Austria gioca per la prima volta un ottavo di finale agli Europei, in più a Wembley e contro l’Italia - dice - Quindi è una partita speciale per tutti, non solo per me, per tutto lo staff, i giocatori e la federazione, non vediamo l’ora di giocare e speriamo in un buon risultato". Come detto, partita speciale per il Ct austriaco di chiarissime origini italiane: "Mio padre era italiano e purtroppo è scomparso, negli ultimi anni non aveva tenuto molto i rapporti con gli altri familiari in Italia perché i miei genitori si erano trasferiti tanti anni fa in Germania ma ovviamente avendo avuto un padre italiano ho un rapporto speciale con l’Italia dove vado spesso in vacanza e poi in Italia la pasta ha un gusto speciale". Sulle caratteristiche della sua squadra che in questo Europeo ha davvero sorpreso: "Siamo una squadra compatta e aggressiva nel recupero della palla, abbiamo delle ottime individualità, e finora abbiamo fatto un buon europeo e ovviamente siamo gli outsider, loro sono favoriti sia in questa gara sia per la vittoria finale - conclude - Negli ultimi due anni con Mancini sono migliorati, giocano un bel calcio, sono ben organizzati e giocano sempre in avanti ma noi possiamo dire la nostra, abbiamo delle qualità e soprattutto tutto è possibile in una gara secca".