E' una delle gare più attese di questi ottavi di finale, ma Belgio-Portogallo (domenica alle ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) non sarà soltanto la sfida tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese se vorrà strappare il pass per i quarti di finale dovrà superare anche l'ostacolo chiamato Thibaut Courtois. L'attuale portiere del Real Madrid non ha mai giocato insieme a Ronaldo, ma lo ha sfidato più volte nel periodo in cui vestiva la maglia dell'Atletico Madrid. Intervenuto in conferenza stampa sul duello con CR7, Courtois ha risposto così: "Giocare contro CR7 è sempre qualcosa di speciale. Ho analizzato Ronaldo, i suoi movimenti, dove è solito colpire. Con lo staff abbiamo anche studiato gli ultimi 15 rigori che ha calciato. So che angolo scegliere prima della partita a meno che l'istinto non mi suggerisca qualcosa di diverso. Stiamo parlando di un calciatore eccellente, ma non ci concentreremo esclusivamente sulla sua presenza. Il piano tattico è impostato per fermare il Portogallo in generale, non un giocatore".