Galles-Danimarca, le probabili formazioni

Il ct gallese Page cambia modulo, passando dal 3-4-3 al 4-2-3-1 con Moore terminale offensivo. Tra le fila danesi, invece, stesso undici che ha battuto la Russia. Galles-Danimarca in diretta alle ore 18.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

Galles-Danimarca è il match che apre gli ottavi di finale di Euro 2020. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam si affrontano le seconde classificate dei gruppi A e B. Il Galles deve mettere alle spalle la sconfitta indolore contro l'Italia nell'ultima giornata della fase a gironi, rispolverando le qualità mostrate contro la Turchia. La Danimarca, invece, è sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria per 4-1 contro la Russia che ha consegnato la qualificazione agli ottavi. Chi passerà il turno affronterà il prossimo 3 luglio, a Baku, alle ore 18.00, la vincente di Olanda-Repubblica Ceca.

Le probabili formazioni Diverse novità tra le fila del Galles rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Italia. Si inizia dal modulo: non il 3-4-3, ma 4-2-3-1. Il ct Page dovrà fare a meno dello squalificato Ampadu, mentre in attacco dovrebbe tornare Moore dal 1', supportato da Bale, Ramsey e James. Squadra che vince non si cambia, invece, per la Danimarca. Hjulmand dovrebbe confermare lo stesso undici che ha vinto contro la Russia con Poulsen a guidare il reparto offensivo, affiancato da Braithwaite e Damsgaard. GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. Ct: Page DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. Ct: Hjulmand

Ct Galles: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile" leggi anche Tutte le classifiche e gli incroci agli ottavi Ambizione è la parola d'ordine del ct Rob Page che rispetta la Danimarca, ma sottolinea che il Galles vuole andare il più avanti possibile nel torneo: "Siamo ambiziosi e vogliamo arrivare il più lontano possibile - spiega Page - ma non ci approcceremo a questa partita con ingenuità. Abbiamo guardato l'ultima partita della Danimarca e possiamo solo essere colpiti da quello che ha fatto, ma se siamo in giornata possiamo tenere testa a chiunque".

Schmeichel: "Rivedere Eriksen ci ha dato forza" leggi anche Eriksen lascia ospedale: l'Inter lo aspetta ma... La Danimarca è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale grazie al poker contro la Russia. Un risultato frutto anche dei nuovi stimoli trovati dalla nazionale danese dopo rivisto Eriksen dal vivo: "È stato bello vederlo - ha raccontato Kasper Schmeichel - è venuto al campo quando è uscito dall'ospedale e questo ha aiutato molto i ragazzi a cancellare l'ultima immagine che avevano di lui". Adesso tutte le forze della Danimarca sono rivolte al match contro il Galles come spiegato dal ct Kasper Hjulmand: "Ci siamo preparati bene e siamo assolutamente pronti per qualsiasi scenario. Non vediamo l'ora di giocare".