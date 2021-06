Nella bella serata del Belgio, prossimo avversario dell'Italia ai quarti, c'è almeno una nota negativa: l'infortunio di Kevin De Bruyne. Il trequartista ha accusato un problema alla caviglia sinistra, quando alla fine del primo tempo un intervento scomposto da dietro di Palhinha ha frenato la sua corsa in ripartenza al centro del campo. Un fallo che al portoghese ha causato un cartellino giallo, mentre il belga è stato costretto a uscire. Ha provato a stringere i denti ed è rientrato in campo per il secondo tempo, ma dopo circa 90 secondi ha alzato bandiera bianca. Cambio e ingresso di Dries Mertens al suo posto. La Nazionale di Martinez ha mantenuto il vantaggio e ottenuto la qualificazione anche dopo la sostituzione, ma l'infortunio preoccupa il Ct che rischia di non averlo a disposizione per il match di venerdì contro gli Azzurri.

29 giorni sfortunati

Non è un periodo fortunato per De Bruyne. Autore dell'ennesima stagione strepitosa, ha subito un altro infortunio meno di un mese fa, nella finale di Champions contro il Chelsea: dopo uno scontro con Rudiger ha riportato la frattura acuta del setto nasale e la frattura orbitale sinistra. Non si è ancora del tutto ripreso da allora e adesso arriva un altro potenziale stop a complicare i suoi piani e quelli del Belgio.



