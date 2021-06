Delle condizioni di De Bruyne aveva parlato nella notte di domenica il ct del Belgio Roberto Martinez, spiegando che il giocatore non riusciva a muovere bene il piede. "Dobbiamo aspettare 48 ore per una diagnosi più accurata" aveva però ricordato Martinez. Il ct sarà in conferenza stampa questo pomeriggio, alle 17:30. Occasione utile per fare il punto sulle condizioni dei due giocatori in vista della sfida agli Azzurri. LA CONFERENZA