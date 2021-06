Del Piero: "Ho perso 2 kg per la tensione". VIDEO

Alex Del Piero ha commentato così la vittoria degli Azzurri: "Siamo contenti per la qualificazione - ha detto - ma abbiamo anche due kg in meno persi per la tensione… Ci aspettavamo una partita diversa da parte dell’Italia, e anche dall’Austria che ci ha sorpreso. Siamo stati anche fortunati sul gol annullato. Abbiam preso un bello spavento, ma può esssere positivo. Quando va tutto bene sei meno pronto quando capita qualcosa che non va, è normale. Importante avere dei cambi che possono fare la differenza"