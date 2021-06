C'è grande soddisfazione nelle parole di Federico Chiesa per il passaggio dell'Italia ai quarti di finale e per aver segnato la rete che ha sbloccato la gara: "L’Austria ha giocato bene, congratulazioni a loro, ma meritiamo di passare e ci godiamo il quarto di finale - spiega - Ho iniziato in panchina? Non è mai tardi per entrare ma è merito di Mancini che ci vuole sempre pronti e ci dice che non ci sono titolari, siamo 26 e anche stasera come contro il Galles quelli che sono entrati hanno dimostrato di essere pronti".