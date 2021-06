"Superata una leggenda"



"Sono emozionatissimo, abbiamo superato una leggenda", il primo commento del portiere azzurro a Sky al termine della partita. Record della Nazionale adesso portato a 1168' senza subire reti, l'ultima (prima che l'austriaco Kalajdzic mettesse fine alla striscia) era stata quella subita lo scorso 14 ottobre dall'Olanda, in Nations League.

I 4 protagonisti del record

Superato dunque il primato del grande Zoff (1143'), che lo aveva stabilito tra il 1972 e il 1974, anche se il merito per il nuovo record va diviso tra quattro portieri, che si sono alternati in questa impresa, con Donnarumma (987') protagonista principale, ma anche Sirigu (91'), Cragno (63') e Meret (27') da ricordare. Il record, comunque, passa in secondo piano rispetto alla vittoria del gruppo, per Donnarumma: "I primati personali vengono dopo, io faccio tutto per la squadra e lavoro per la squadra. Poi certo, superare uno come Zoff è qualcosa di incredibile".